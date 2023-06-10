台北市議員鍾沛君近日踢爆，自己於2022年曾遭到政治評論員朱學恒強吻性騷擾，引發社會各界憤怒，也有許多人為她加油打氣。然而媒體人黃揚明今（10）日於臉書貼出一張截圖，竟看到詐騙集團趁著話題正熱，盜用鍾沛君照片進行名人代言式詐騙，黃忍不住怒轟「畜生」。網友們看到後也紛紛留言怒罵，「用別人的傷痛，進行二次傷害，一定要這麼無恥嗎？」、「真的畜生，連這個也蹭」。

從黃揚明臉書的截圖可以看到，詐騙集團不但使用鍾沛君的照片，還配上「大家好，我是鐘沛君（應為鍾），非常感謝大家近期的支持，今天給大家帶來一個福利，今天特意趁有時間，給大家一份禮物，整理了50檔私藏定存股分享給大家，台積電也是我的私藏股名單之一，現在點擊下方連結即可免費領取。」由於內容過於離譜，黃揚明氣得大罵，「詐騙集團又跟上時事題了，畜生！」

不少網友看到後也怒批，「在被害人身上灑鹽的人、下地獄吧！一點同理心都沒有！」、「太可惡了，能不能揪出這壞蛋阿」、「覺得這個多到讓人感覺已經不是詐騙，而是故意惡搞，不知這種詐騙亂象要怎麼迅速處理，現在的作法也是通知企業公司，若別人只想賺錢就斷不了」。

另外也有人喊話政府，「詐騙集團這麼勤奮，打詐團隊更得要積極主動點，護衛民眾人身財產安全」、「政府除了稅金之外，沒有一件事情比詐騙集團快」、「我們國家的行政部門真的是恐龍一樣，永遠都在追著犯罪者的腳步」。

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