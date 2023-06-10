林姓男子透過IG結識一名12歲少女，兩人大玩「主人調教狗狗」遊戲，少女在房間不斷趴姿扮狗、自拍大量裸照傳給林男。員警偵辦一起未成年性剝削案，意外在林男手機中發現少女猥瑣照，聯繫少女家人。高雄地院考量林男沒有前科，也已和少女和解並獲得諒解，輕判2年、緩刑5年，可上訴。

2021年12月，林男在IG上結識該名少女，林男與少女2人聊得起勁，話題葷素不拘。去年2月，林男提議玩「主人與狗狗調教」遊戲，命令少女照他的方式擺拍，再自拍傳送給他。

林男眼見少女聽話，開始命令少女「狗狗要露出2邊」、「內衣不用脫」、「制服拉開就好」、「整個胸都看到」、「主人喜歡」、「主人用舌頭舔」、「狗狗要讓主人語音調教嗎」、「沒看到小洞」、「坐著雙腿張開來更好」，誘使少女拍下大量猥瑣照，傳給他欣賞。

員警偵辦一起未成年性剝削案，鎖定林男，刑事警察局電信偵查大隊與高市警局婦幼警察隊前往林男家中搜索時，意外在林男手機內發現大量的少女扮狗自拍裸照，查出少女身分後，趕緊通知少女家屬。少女得知後心碎氣憤，在家屬陪同下報警提告。

林男挨告後立刻展現誠意與少女家屬和解，法官認定他告明知少女未成年，心智發育尚未健全，思慮未臻成熟，為逞私慾，竟以引誘方式，使少女拍攝裸露胸部或下體的照片傳送予其觀看，戕害少女身心健康、潛移偏差的性觀念，導致少女未來健全人格之養成蒙受負面影響，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪判其2年，緩刑5年，但須向公庫支付6萬元及接受法治教育10場次，全案仍可上訴。

主人調教裸照