南庄鄉東河國小勇奪全國原住民語言比賽亞軍 縣長夫人陳美琦親自到校鼓勵。（原民中心提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄鄉東河國小勇奪全國原住民語言比賽亞軍 縣長夫人陳美琦親自到校鼓勵。（原民中心提供／謝明俊苗栗傳真）

原民會舉辦全國原住民族語言單詞競賽，月前在新北市輔仁大學登場，來自苗栗縣南庄鄉偏鄉東河國小學生，勇奪全國亞軍，也是該校連續第4年蟬聯亞軍頭銜，苗栗縣長夫人陳美琦9日專程前往東河國小鼓勵小朋友，並頒贈獎金1萬元，期望小朋友們繼續傳承族語文化。

第8屆原住民族語言單詞競賽全國決賽月前輔仁大學中美堂舉行，來自15個縣市的85支隊伍同場比拼下，南庄鄉東河國小榮獲瀕危語別國小組亞軍，也是該校蟬聯4屆亞軍。

苗栗縣長夫人陳美琦獲悉9日專程到校鼓勵所有小朋友，透過影片的回顧不僅感受到參賽選手在比賽時的緊張感，也感受到選手們說族語的「自信心」，每個小朋友在場上答題大聲清楚有力，表現十分讓人動容，勝負往往就在一題之差，小朋友們的抗壓性讓陳美琦感動不已。也期許明年學弟妹們有機會為苗栗縣奪得冠軍。

陳美琦鼓勵小朋友，自己的母語及族群的語言要靠自己來傳承，惟有從小扎根學語言，才能將自己語言的美、文化的力量得以延續傳遞下去。她也肯定東河國小校長高清菊非常重視原住民學生的語言學習，在高清菊的帶領下，孩子們說自己的族語，傳承原住民族文化，也結出豐碩的果實，一切的辛苦努力都沒有白費。也感佩2位指導老師，在平時利用課堂的練習以及用心教學，為苗栗縣獲取佳績。陳美琦除了到東河國小勉勵外，還到南庄國中送給獲得瀕危語別國中組殿軍參賽同精美禮品，期望不管何時何地都能聽到各個族群說族語。