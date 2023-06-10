劉興華表示，遠傳電信積極推企業動運動風氣，以「用心、關心、開心、窩心、貼心、同心」六心打造「樂活健康職場」，鼓勵員工參與各項健康運動，落實企業核心價值「關懷」，注重員工工作及生活平衡，進而讓運動風氣內化於員工生活中，已三度獲得教育部體育署頒發的「運動企業認證」。

遠傳鼓勵員工自組健康社團、提供社團補助，以及「用心」舉辦健康競賽活動，如減重競賽等活動，並以創意大幅結合遠傳擅長的數位科技，如以運動APP舉辦計步比賽、卡路里挑戰賽等運動賽事，獲得同仁廣大的認同與參與。遠傳於疫情期間也「關心」同仁健康，運用線上平台邀請營養師、心理師、健身教練舉辦健康課程，不但不受實體地點的限制，也能與實體課程一樣進行即時問答。2022年共舉辦42場健康促進活動，共計3,464人次參與；採用運動APP進行計步比賽，則共計有1,157人報名參加，活動均獲同仁好評。

配合行動辦公室的趨勢，遠傳辦公大樓已陸續改裝成「Agile office」(敏捷辦公室)，低矮隔板的開放式空間，備有冰箱、咖啡機、電玩設備、按摩椅等，以及個人專屬儲物櫃、人體工學椅、升降桌等，讓同仁「開心」享有更舒適的工作環境，提供員工完善的健康職場環境。此外，遠傳持續提升各項育兒福利措施，包含生育補助金，加碼產檢假、產假及陪產假、陪產檢假的天數，也給予準媽媽每月2,000元的準媽媽營養金，成為新手爸媽「窩心」的神隊友。

因應數位化轉變的新職場環境，遠傳「貼心」提供員工居家遠距工作，讓同仁在不影響業務運作前提下，減少通勤時間，也兼具家庭照顧，打造暖心幸福職場。遠傳也與員工「同心」，支持員工的家庭與職場生活，利用節日邀請同仁帶家人來辦公室，親子同樂讓家人了解同仁的工作環境，將對同仁的用心，延伸到對其家庭成員的重視。

全球追求永續發展的趨勢下，ESG永續策略成為企業新顯學，聯合國公布SDGs永續發展目標，每一項提升企業價值的關鍵都在「健康工作者」的效能發揮。「幸福企業ESG暨國際健康投資論壇」邀請多家知名友善職場企業代表，分享如何打造韌性健康職場，提升雇主與員工雙贏局面，遠傳此次受邀參加，顯示相關作為已備受肯定，未來也將在落實企業社會責任，關懷員工並打造運動企業友善職場持續努力。