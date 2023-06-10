近日新北市傳出有幼兒園教保員疑似餵食幼童不明藥品事件，面對違法對待幼兒事件，北市提出五大具體方案防範，北市教育局10 日表示，會提高不定期稽查、研議教保人員支持系統、創設幼兒輔導方案、訂定疑似不當管教案件處理流程、輔助幼兒園裝設工作紀錄器，積極強化幼兒安全防護機制。

教育局表示，北市每年都會辦理府級聯合公安稽查，針對幼兒園全方面安全檢查，也會辦理定期園務公安及行政檢查，每年稽查次數高達 210 次，現在將加強不定期、無預警到園抽檢及複查， 防堵違法對待幼兒事件。

教育局也說，為深耕教保人員的教保專業及強化其情緒管理，正研議「教保人員支持系統方案」，讓教保研習課程模組化，如幼兒輔導管教、 情緒管理或性別平等，深化教保服務人員教學及照護知能。

教育局說明，北市創設「公立及非營利幼兒園需要協助幼兒輔導方案」，協助處理需要協助幼兒及疑似發展遲緩或高風險家庭的幼兒與家長，如發現疑似不當對待幼生，會跨局處協調或轉介相關單位提供輔導資源。

教育局指出，在中央未統一訂定違法對待處理規範及流程前，北市訂有「台北市公私立教保服務機構處理疑似不當管教案件作業要點」及成立「調查小組人才庫」，也依中央 「教保相關人員違法事件調查處理辦法」辦理，從事件處理到幼兒家庭支持，建立完善處理程序。

教育局也說，裝設工作紀錄器雖無法完全預防兒虐事件發生，但有助於釐清疑似不當對待事件的真相，得以最快速的決策去因應，會持續鼓勵幼兒園裝設工作紀錄器，並提供全額補助。教育局也呼籲，若發現有疑似不當對待，可即時撥打 1999 通報。