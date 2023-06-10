苗栗縣義交大隊長月前交接，由縣議員余文忠接任大隊長，10日上午苗栗縣警局與義交大隊舉辦常訓，並在常訓結束後辦理全體義交餐會聯誼，義交顧問團特別自屏東縣東港買來今年第一鮪，以冷凍專車直送苗栗，在餐會現場舉行剖魚秀，讓全體義交同享珍貴美味。

苗栗縣議員余文忠（右）接任苗縣義交大隊長，苗栗縣鍾東錦（左）頒贈證書。（謝明俊攝）

據悉，苗栗縣義交顧問團為了新任大隊長余文忠上任，特別安排訂購整尾的東港鮪魚來慶祝，恰逢今年東港鮪魚大豐收，今年東港第一鮪一上岸就由冷凍專車直送苗栗，這條黑鮪魚重達300斤，價值超過20萬元，足供百人食用。

全體隊員10日舉行常訓及餐敘，義交顧問團特別買來東港鮪魚犒賞全體義交，苗栗縣長鍾東錦示範剖魚秀。（謝明俊攝）。

全體隊員10日舉行常訓及餐敘，義交顧問團特別買來東港鮪魚犒賞全體義交，引來苗栗市長邱鎮軍及立委陳超明示範剖魚秀。（謝明俊攝）。

全體隊員10日舉行常訓及餐敘，義交顧問團特別買來東港鮪魚犒賞全體義交，引來苗栗縣副議長張淑芬示範剖魚秀。（謝明俊攝）。

苗栗縣警察局是在10日上午在警局3樓禮堂，辦理2023年度交通義勇警察整編基本訓練，縣長鍾東錦親臨訓練會場表揚榮退義交中隊長羅德彬等6人及績優義交幹事羅玉娟等25人。

苗栗縣義交大隊全體隊員10日舉行常訓及餐敘，義交顧問團特別買來東港鮪魚犒賞全體義交。（謝明俊攝）

常訓課程結束後，全體人員轉往餐廳會餐，並一同觀看剖魚秀，龐大的鮪魚吸引眾人競相合影。鍾東錦表示，當前苗栗縣積極致力推動觀光產業發展，交通安全與順暢才能吸引觀光客前來，苗栗縣好山好水好風景更深受各個企業及運動協會團體青睞，每年辦理大大小小的活動達上百場次，更吸引大量觀光人潮湧入，每次活動的交通疏導工作均有賴義交夥伴的協助，才能讓來本縣的遊客「開開心心出門，平平安安回家」。

苗栗縣議員余文忠（中）接任苗縣義交大隊長，苗栗縣警局長莊勝雄（右）到場恭賀。（謝明俊攝）

苗栗縣義交大隊全體隊員10日舉行常訓及餐敘。（謝明俊攝）

鍾東錦強調，義交夥伴不畏風吹日曬雨淋，在上、下班時段都可以見到穿著桔紅色制服義交的身影，這也象徵著義交在協助交通指揮疏導上扮演著不可或缺的重要角色，感謝義交大隊長余文忠所帶領的義交團隊為苗栗縣的付出，也期盼與大家一起努力，實現「苗栗願景，前程似錦」。