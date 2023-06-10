何超儀參觀英國倫敦國立電影電視學院校園。（852Films提供）

何超儀主演的好萊塢黑色電影《Habit》選在有「Cult片聖地」之稱的查理斯王子戲院（Prince Charles Cinema）放映。（852Films提供）

香港女星何超儀近年來不僅演出，也獨立製作多部電影作品，受到國際影壇肯定，近日獲選為英國倫敦「奧德賽華語電影節」焦點影人，並赴英國頂尖、知名的國立電影電視學院擔任「大師課講師」，三天行程滿檔，不僅受到當地高規格接待，也接受當地媒體訪問，更有不少觀眾意猶未盡，結束後仍在場外等著與她交流經驗，直到戲院打烊還捨不得離開。

外國人好奇當今的香港電影市場，何超儀分析前些年與現在的不同情況，雖然過去有許多優秀的香港電影人因大陸市場龐大，選擇到當地與大陸演員合作，不過香港仍有一些演員留在家鄉，這是她成立852電影公司的其中一個原因，「我希望可以傳承下去，盡我所能做一些事情。」

相比下來，何超儀認為現在香港電影人的想法不同了，開始回頭思考港片過去都是靠賣到日、韓、東南亞甚至歐美等國際市場來生存的，隨著拍電影的製作成本不斷增加，明白作品不能沒有國際市場的支持，「我們都希望香港及大陸電影能有更多不同類型的作品、更國際化，我想現在對所有電影製作人來說，最重要是開發國際市場，用創意把香港電影帶到世界。」

電影作品從《維多利亞壹號》、《全力扣殺》到《尋找極致的喜悅：火與冰》等，何超儀15年來不斷挑戰多部題材創新、風格多元的電影，這也受到國際影人的好奇。談及不同風格的作品期望透過電影傳遞給觀眾什麼訊息，她說：「是人性，最真實的人性。我喜歡表達人類的情感，喜、怒、哀、樂，對於人在困境及痛苦情況下的反應，我一直是很好奇的。」

延伸電影傳遞真實人性的想法，何超儀舉例在醫院病房外觀察家屬的反應，「你會發現人性最真實、可怕的一面，那種真實的人性，完全是你意料之外的。即使那個人是你以為認識了一輩子的朋友。」她一直希望自己的電影能表達出真實的人性，「一個電影人或演員能夠看透人性的真實，那他的作品才有意義。」

長期投入電影製作，何超儀越來越有心得，她認為要了解人類的意識形態、感受他們所感受的，這對電影創作者非常重要，「你需要改變人們的意識，令他們相信你希望他們相信的，但大部份的人都會被困在生存的意識中，只有2％的人能跳出這個框。」她認為成功的電影人就是2％跳出框架的人，「他們會懂得怎樣令大家相信他希望大家相信的，成功的電影便是要傳遞一些理念、一些情緒，所以你要知道什麼時候是最佳時間去推銷產品。」

話鋒一轉，何超儀不禁感嘆自己經常錯過推銷產品的最佳時機，像是她三年來工作受到疫情嚴重影響，主演的好萊塢電影《世界邊緣》（Edge of The World）入選荷蘭阿姆斯特丹影展，卻因疫情臨時取消，早已準備上映的《尋找極致的喜悅：火與冰》也因疫情上映計畫被迫延後，直到現在疫情解封之後，作品才開始有機會重新問世，她坦言：「我不會放棄，我跟自己說要好好的等待下一次這機會的來臨，找個新角度，把握另一次機會，最重要的是你不要讓任何人影響你的決定，你要相信自己。」

作為英國倫敦「奧德賽華語電影節」焦點影人，何超儀在冰島拍攝的音樂紀錄電影《尋找極致的喜悅：火與冰》導演版獲選為開幕片，選在當地退役火力發電廠「巴特西發電站」重新活化後的杜比戲院放映，這裡不僅是英國搖滾樂團「平克佛洛伊德」專輯《動物》著名封面的場景，也是《黑暗騎士》、《007：生死交戰》的電影取景地，別具意義。

另一部何超儀主演的好萊塢黑色電影《Habit》張叔平剪輯版則是選在有「Cult片聖地」之稱的查理斯王子戲院放映，《人間師格》、《美國X檔案》導演東尼凱也特地到現場觀影表達支持，映後更狂讚她演技好，讓她感動不已。