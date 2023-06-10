40歲女星千田愛紗來台發展22年，在音樂、戲劇和主持表現均亮眼。近日她在節目中分享台日文化差異，曾有非常要好的台灣男生朋友主動聊日本成人產業的話題，意外激怒她。

愛紗在節目《11點熱吵店》表示，因為日本的成人產業非常發達，所以很多男生都對日本女生產生刻板印象，誤以為她們很開放，就算聊性相關的話題也沒關係，愛紗指出，「但是通常在日本，男生是絕對不會跟女生聊這一塊。」她更進一步表示，如果在日本的話，可能不會認識台灣人熟知的明日花綺羅、高橋聖子和三上悠亞等女優，因為日本女生不會沒事去看謎片。

愛紗接著分享20出頭歲發生的事，當時身邊有個非常照顧她的男生朋友，因為想要深入了解日本文化，決定飛到日本留學，想不到放假返台時，對方興奮地跟愛紗說：「我去了某一家店，有好多女生可以很近距離接觸，真的是很開心！」

愛紗聽完有種被冒犯的感受，直接警告對方：「你可以不要在我面前講這些話題嗎？你要講也是找男生一起聊天。」愛紗坦言，她相信現在人在台灣的日本女生，聽到類似的話題可能多少都會不舒服，主持人Melody也同意此說法，認為男生真的不要主動跟女生聊成人話題。