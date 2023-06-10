南投縣鹿谷鄉農會及凍頂合作社10日於農會茶業中心及假日茶市同步舉辦春茶賽展售會，南投縣長許淑華先後到場頒獎，她感謝農會及合作社強化產地履歷及安全檢驗，提供消費者最大保障，也公布7月將赴大陸，期盼拓產南投好茶及各項農特產品更多元的行銷管道。

南投縣鹿谷鄉農會及凍頂合作社10日於農會茶業中心及假日茶市同步舉辦春茶賽展售會，南投縣長許淑華表示，7月將赴大陸，期盼拓產南投好茶及各項農特產品更多元的行銷管道。（南投縣政府提供／潘虹恩南投傳真）

許淑華表示，鹿谷鄉農會辦的茶賽在全國口碑很好，同時也是率全國之先，杜絕參賽茶樣有進口低劣茶葉混充。透過產地鑑定多重元素分析及DAN品種鑑定，可以揪出摻混非青心烏龍或台茶20號品種的茶樣並加以淘汰，如此為茶葉品質嚴格把關的作法也受到愈來愈多農會茶賽效法採用。

許淑華說，今年初天候乾旱、雨量少嚴重導致南投不少茶區受災，幸好後來雨水普降，讓整體南投春茶產量及品質仍維持往年水準。感謝鹿谷農會及凍頂合作社在茶改場輔導下，積極推廣展售，讓消費者對南投好茶更加有信心；前幾年受疫情影響，許多茶農面臨茶葉滯銷，累計有上萬噸，是很大的壓力，縣府會加強到各個國家推廣行銷，預計7月就會先到大陸，為南投好茶等縣內重要特產拓展更多元的銷售市場。

南投縣鹿谷鄉農會及凍頂合作社10日於農會茶業中心及假日茶市同步舉辦春茶賽展售會，現場湧入愛茶人士品茗採購。（南投縣政府提供／潘虹恩南投傳真）

鹿谷鄉農會春茶賽展售會共有高達4779件茶樣參賽，凍頂合作社分為烏龍茶組及新品種組的春茶賽也有1246件參賽，經過嚴格初、複審的評選，分別以2704件及921件入圍；入圍茶樣10日各在鹿谷鄉農會茶業中心及鹿谷假日茶市展售，並由鹿谷農會理事長陳文益及凍頂合作社理事主席劉加祺主持辦理，現場愛茶人士湧入，展位近乎銷售一空。

許淑華也致贈鹿谷鄉農會春季高級凍頂烏龍茶賽特等獎得主錢儒良以及凍頂合作社烏龍茶組特等茶王獎得主魏春鵬、新品種組特等茶王獎得主柯茂生匾額，表達祝賀。