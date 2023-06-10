消弭「月經貧窮」 基市議員攜手築間捐贈家扶180位女孩衛生棉

「月經貧窮」為性平意識崛起，備受重視的新社會議題。女性每月都必須對相關衛生用品額外支出，對於弱勢家庭女性而言，形成另一種「貧窮」現象。長期關注月經貧窮議題的基隆市議員陳宜於10日攜手築間餐飲集團，共同捐贈基隆家扶中心共180份衛生棉給有需要的女孩。陳宜表示，她從今年2月就開始結合各界善心，捐助需要幫助的女孩衛生棉，協助她們克服困難，也很開心這次捐贈家扶能夠受到築間的支持，希望不讓經濟壓力成為女孩們健康的隱憂。

長期關注「月經貧窮」問題的市議員陳宜（前排左三）與築間餐飲集團總監卓素鳳（前排左二）共同出席捐贈家扶中心衛生棉180份。（陳宜辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

市議員陳宜表示，她長期關注女性月經貧窮議題，並自今年2月就從信義區啟動「天使之翼美麗青少女圓夢計畫」，捐贈該區共8所國中小逾200位弱勢女孩每月所需衛生棉。希望打造平台，結合社會善心人士或回饋社會的企業，整合資源，幫助弱勢青少女順利度過青春期的變動時刻。

陳宜說，在每個月10日前後，都會與圓夢計畫志工將所需的衛生棉送到信義區各國中小，讓弱勢女孩的需求使用不間斷。而她的拋磚引玉也獲得築間餐飲集團關注並響應，共同關注女孩發育時所面臨的基本需求。

本次活動共捐贈180份衛生棉給基隆家扶中心需要幫助的女孩。（陳宜辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

出席捐贈儀式的築間集團總監卓素鳳表示，感受到陳宜市議員的用心，築間集團本身就是從基隆起家，所以也透過陳宜建立的平台，以實際的捐贈行動，來回饋給基隆的女孩們。

陳宜表示，很開心在不到半年的時間，透過平台的努力和拋磚引玉，除了企業實際回饋外，基市府也開始投入經費到各區所有國中小，以定點取用及個別發放的方式，正視月經貧窮的議題。

陳宜強調，女孩們的生理困境議題需要被更多方關注與提供協助，也希望可以召集更多力量匯入，一起幫女孩們戰勝「月經貧窮」。