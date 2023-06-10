章廣辰為大家組裝淋浴設備。（TVBS提供）

楊祐寧（左）與章廣辰到溪邊扛水。（TVBS提供）

楊祐寧（左起）、楊謹華、林心如、江宜蓉、郭雪芙、章廣辰挑戰無水無電的野營。（TVBS提供）

夯劇《華燈初上》警察組合楊祐寧、章廣辰日前上TVBS《光露營就很忙了》，和總製作人林心如、楊謹華、郭雪芙、江宜蓉到南投仁愛鄉野營，這次露營除了沒水沒電之外，連廁所都沒有，必須自行組裝小型馬桶、洗澡設備與空間，林心如崩潰說：「我真的傻了！要怎麼在這樣環境上廁所啊。」

面對沒水沒電的挑戰，只能到溪邊取水使用，但大夥仍認真面對，煮午餐過程中，他們必須前往溪邊洗菜，江宜蓉洗蘿蔔時，蘿蔔還差點被溪水沖走，哀號：「怎麼吃個飯這麼艱難。」楊謹華與楊祐寧則因為是否要將裝滿水的大水桶抬到帳篷旁，發生意見分歧，引發爭辯，楊祐寧怒回：「那你們自己做啊！」

楊祐寧與章廣辰擔任本集嘉賓，楊祐寧透露是愛露營的人，也期待與林心如、楊謹華一起露營，「有他們當露營夥伴，應該會有不少樂趣。」章廣辰認為露營是高密度與朋友相處的機會，可以快速聯絡感情，「這次在露營中大家一起玩球，還意外將球玩爆，很像回到學生時代，大家沒有負擔的玩樂，特別難忘。」