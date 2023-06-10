高屏地區2天內發生共6起地震，其中今天下午1點半左右的地震，規模5.3最大，住在高雄的民眾紛紛收到「國家級警報」，讓不少人嚇了一大跳，直呼地震很晃沒錯，但警報聲大到超可怕，搭捷運遇到地震，整個車廂的乘客手機一起響，真的很可怕。

臉書粉專《高雄點Kaohsiungtien》今發文分享，路上一堆人手機狂響，收到「國家級警報」的通知，地震速報顯示今天下午1點31分南部地區發生有感地震，提醒民眾防劇烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。

貼文引起網友討論，不少人心有餘悸的說，警報聲比地震更可怕，雖然地震搖晃很有感，但沒有很嚇人，警報聲卻超大聲超可怕。「警報比地震更可怕」、「一次3支手機大叫真的會嚇死人，是被警報嚇到不是地震」、「在路上開車，警報聲一響完立刻搖」、「會先被大家的手機聲音嚇死」、「搭捷運所有人的手機一起響超恐怖」。

氣象局表示，今下午1時31分屏東縣三地門鄉發生規模5.3地震，地震深度10.3公里，最大震度4級。各地最大震度：屏東縣 4級、高雄市4級、台東縣3級、嘉義縣3級、台南市3級、花蓮縣 3級、南投縣3級、嘉義市3級、雲林縣3級、台中市2級、彰化縣2級、苗栗縣1級、宜蘭縣1級。