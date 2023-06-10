台東1名黃姓女子為償還父母癌症醫療費，上網見1間網路公司高薪徵才，從事網路購物服務，黃女應公司要求先申請蝦皮帳號並開通網路銀行，沒想到竟被當成詐騙集團人頭戶，被害人紛紛報警，導致黃女帳號被凍結，還被列為共犯。

黃小姐表示，因為父母罹癌無力負擔醫療費，前後向5家銀行申請貸款，為了還款，今年5月底上網求職，看到1家網路公司開出高薪徵才，日領2000至5000元不等，抱著試一試的心態上網應徵。

順利通過應徵後，黃小姐依網路公司指示申請蝦皮帳號並開通網路銀行，接著公司又要求她將網銀設定為約定帳戶，提高轉帳額度達300萬元，隨後陸續收到大筆資金匯入，金額從20萬到100萬不等，期間公司客服人員不斷告知她，公司從事網路購物服務，會有客戶將錢匯進她的戶頭，屬於正常程序不必擔心。

台東1名黃姓女子落入高薪求職陷阱，慘變詐騙集團人頭戶，短短2天內收到多筆鉅款。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

黃小姐不疑有他，收到款項後又轉匯到公司帳戶，而公司也依規定給付她日薪2000元，沒想到第3天要去郵局領薪水時發現帳戶被凍結，經詢問才得知被列為警示帳戶，自己成了詐騙集團的人頭帳戶，她趕緊到派出所備案。

黃小姐哭著說，之前因爲父母親生病需要醫藥費，向多家銀行貸款，如今父母離世，想要趕緊找工作清償貸款，沒想到錢沒賺到，還被列為詐騙共犯，心裡委屈又無奈，希望警方盡快將詐騙集團繩之以法。