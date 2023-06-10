名嘴朱學恒遭市議員鍾沛君怒控性騷，更揭發當時不僅出手兩次，還聲稱「隔天也不會記得」，絲毫不見任何反省之意，因此引發軒然大波，對此，謎片導演圤智雨則表示：「朱神救了蔡阿嘎」。

朱學恒遭指控性騷後，事後跟鍾沛君道歉並立切結書，還表示會無限期停止公眾活動，不過仍舊難以平息大眾輿論，如今又被網友挖出曾表示願意戒酒避免再犯錯，不過2周前在YouTube頻道開直播為前立委郭正亮慶祝時，居然邊吃美食邊喝香檳，顯然早已忘記切結書上的承諾，慘遭網友砲轟根本沒把承諾放心上。

對此，謎片導演圤智雨指出朱學恒無非救了正在風頭上的蔡阿嘎，他大膽推測原本應該有人正要揭露蔡阿嘎利用小孩賺錢的新聞，豈知突然爆出朱學恒性騷一事，蔡阿嘎就意外的「安全上壘」，接著不忘揶揄他：「蔡阿嘎應該要去拜神一下了，因為如果沒有朱神，他的事業應該還會繼續往下掉，雖然影響還是不會過大，但是怎麼樣都會是影響」，最後不免感嘆一句：「人生啊」。

媒體人朱凱翔昨(9日)在節目上還原事發經過，指出包括鍾沛君與朋友當下都不覺得朱學恒有喝醉，更揭露他事後還一度想反悔，不願在切結書上書寫下具體犯行，甚至還要鍾沛君拿出監視器畫面才願意認錯，直到近來難以再繼續隱忍，，鍾沛君才決定公開此事。

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