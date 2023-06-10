今日國家海洋日，蔡英文總統與高雄市長陳其邁出席，表示台灣要發展海洋產業，並兼顧海洋環境永續。此外，蔡英文隨後視察在高雄港愛河灣舉行「海安11號」演習，透過陸域、海域兩種環境模擬人質挾持解救的實兵演練，展現出台灣跨部會協同應處岸、海聯合反恐、反劫持(船)任務行動，強化聯合演訓、協同作戰及指管通情等運作機制，共同維護海域安全。

海安11號演習分為陸域、海域兩種環境，統合海巡署南部分署、艦隊分署、偵防分署、內政部警政署、空中勤務總隊及憲兵指揮部等6個參演單位，總計投入590名人力、各式艦艇13艘、航空器2架、車輛5部參演，並展示14項海巡裝備。

路域演練方面，一開始劫匪挾持人質進屋囚禁。（崔正綱攝）

最先開場為陸域演習，當人質被囚禁在鐵皮屋搭建的房屋內，先由維安特勤隊狙擊手從數百公尺遠的高處平台，擊落在鐵皮屋偵查的劫匪，後續由維安特勤隊出動輪式裝甲車、突擊梯車進行反劫持，讓劫匪措手不及，成功解救人質，並由憲兵特勤隊操作機器人，進行爆裂物排除，順利完成任務。

維安特勤隊出動出動輪式裝甲車、突擊梯車進行反劫持，迅速制伏所有劫匪。（崔正綱攝）

維安特勤隊出動出動輪式裝甲車、突擊梯車進行反劫持。（崔正綱攝）

最後由憲兵特勤隊操作機器人，進行爆裂物排除，順利完成救援任務。（崔正綱攝）

海域方面，則是海巡署特勤隊兵分空、海路執行反恐、反劫船演練，由連江艦模擬遭恐怖分子劫持國際貨輪，並由特勤隊分別搭乘突擊艇及空勤直升機，採海、空夾擊，強行登檢、攻堅目標船，肅清船上恐怖份子，後來當恐怖份子在船上安裝的爆裂物爆炸時，由巡防艇使用噴水量每小時70公秉、最大射程60米的水砲實施船體滅火，後續特勤人員由直升機進行快速撤離，展現海上反恐精實戰力與機動性。

海巡署特勤隊兵分空、海路直行反恐、反劫船演練。圖為特勤隊出動直升機並由人員進行垂降。（林瑞益攝）

海委會指出，海巡署特勤隊平時除執行海域反恐訓練及協助海難救助，遇有突發海上恐怖攻擊、緊急海難事故或海上喋血狀況時，可迅速調度執行攻堅、救援任務，保障海上安全；例如2019年穩鵬號海上喋血案歷經26天航程，航行里程達1萬4000公里，成功將人犯押解返國，更因應大陸小型快艇近期在台灣海峽頻頻侵擾，因此進駐連江縣東引地區，嚴防陸籍漁船非法越界。

陳其邁表示，辛苦的海巡官兵，是漁民守護神，驚滔駭浪的海上救援，或是打擊犯罪、查緝走私，若沒有海巡署努力，高雄市無法安居樂業，漁民無法平安捕魚。