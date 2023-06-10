全球累積超過 80 億收聽量，創作暖男奈爾以超級偶像男團一世代出道，直到後來自己單飛出輯，前後共有長達 13 年的時間活在鎂光燈的追逐下，昨（9日）天他正式推出推出第 3 張個人專輯《奈爾秀》，將在疫情期間的回首過往的反思，以及年屆而立的心境和心理健康問題等私密心情一次收錄，他也在近期專訪中吐露一路走來看到的網路黑暗面。

奈爾與哈利、 路易、連恩、贊恩等人於 2010 年共組1世代，成為史上最成功的男團之一，他透露即便他當時熱愛巡演，但壓力也伴隨過度密集的行程而來，「我們常常到了一個國家，卻除了飯店、場館和飛機以外什麼都沒有看到，然後不斷循環，我們完全沒辦法走出飯店，如果試圖要搭車出去，就會被粉絲發現並跟隨，我理解這種情況為何會發生，但這讓我在回到倫敦後，有段時間幾乎不敢出門。」

一世代前成員奈爾推新專輯。（環球音樂提供）

多年來在媒體與粉絲的高度關注下，他也曾看過網路上散佈著關於他的假消息，「我曾經看到我出車禍的消息，而那完全是假的，還有三、四段公關式的假戀情，總是會有人在網路上說一些他們不敢當著你的面說的事。」突如其來的疫情讓他終於得以從高壓與密集的關注和行程中喘息與沈澱，他花了近 18 個月的時間反思人生與迅速成名的過程，並將之化成這齣《奈爾秀》。

對於今年九月即將迎來30歲生日，奈爾也以開闊和期待的心情面對，「我聽說三十幾歲是人生最棒的階段，對於年紀我從不過度擔心，希望依然能做著這些我熱愛的事，為全球成千上萬的歌迷表演，還想要得到一座葛萊美，然後保持快樂，以及富有彈性的皮膚！」