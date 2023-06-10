一名受害人在臉書指控高中時被北市某國小老師性騷擾，遭對方摸手、拉到腿上坐甚至被抱住，發文後接到不只一位學妹受害，決定通報校方。北市教育局證實，學校昨日接獲疑似性平事件，已依《校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則》規定，調查處理中。

受害人表示，小學六年級遇到很好的電腦老師，畢業後也很常回校找老師，事發那天是她回去要借老師的錄音設備錄歌送人，在過程中卻被該老師摸手、拉她坐上大腿還抱住，她回家後腦子一片空白，開始不斷掉眼淚。

受害人也說，曾有問老師為什麼做那些事，對方稱她長大並把她當朋友，直到大學接營隊服召又遇到他，方若無其事地表現像正常的指導老師，卻還是做出試圖拉住她的手的舉動，後續她發文後，接到其他學妹受害消息，而且不只一位，決定通報校方，讓該位老師受到懲罰。

北市教育局表示，學校昨日接獲疑似性平事件，已依《校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則》規定，隨即進行通報，並展開後續相關程序處理，調查處理中。

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