苗栗南庄鄉東河村通往鹿湖部落的比林溪橋，自1999年竣工至今，已使用逾24年，由於主梁不斷受到溪水、石頭撞擊，導致混凝土大面積破碎，且鋼筋明顯外露、斷裂，橋梁上部結構損壞嚴重，經獲原民會部落特色道路改善計畫核定補助1500萬元修復橋梁上部結構，10日上午由副縣長鄧桂菊等主持通車剪綵儀式。
南庄鄉東河村通往鹿湖部落的比林溪橋，使用24年後，經苗栗縣政府委託廠商巡檢橋梁，判定屬危險橋梁，自2020年5月起封閉禁止車輛通行。
由於比林溪橋為連接當地族人耕作甜柿、高麗菜、生薑及紅肉李等農產品的唯一道路，封閉橋梁後，嚴重影響部落族人經濟生計，經縣府原住民族事務中心積極爭取，獲原民會部落特色道路改善計畫核定補助1500萬元修繕橋梁上部結構改善，縣長鍾東錦特別向原民會表達感謝。
比林溪橋改善完成後長約30公尺、寬約4.5公尺，為預力混凝土橋梁，工程歷時200天，10日舉行通車剪綵儀式，由於工程地點偏遠，施工條件困難，對於工程團隊在艱辛的條件下仍如期如質完成，且在縣府及原民會的施工查核都榮獲「甲」等榮耀，副縣長鄧桂菊肯定並感謝工程人員的辛勞，為鹿山、鹿湖部落族人打造一條安全的橋，期盼有效振興部落經濟產業的發展。
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