17LIVE全新辦公室設計理念以「17 Think Big & Have Fun」為初衷，融入創新、開放為元素，打造新世代工作氛圍。此外，17LIVE實踐多元共融職場文化，尊重每位員工的差異性，鼓勵大家大膽提出多元創意和觀點，發揮自我價值找到歸屬感，建構友善開放的環境，自由暢通的溝通方式，激發全體員工一同向前邁進。

辦公室設計有開放式的共享空間區，有雙人到10人等桌型，便於同事討論工作，另外配有投影布幕及外接電視設備，該區可靈活運用一秒變成大型會議室、活動區或電影院場域，配合公司舉辦會議或娛樂活動等需求；靠窗位置有如咖啡廳的雙人雅座、商務艙個人沙發座，讓同事享有安靜思考空間；還配有包廂式卡座，提供團隊腦力激盪時所需的獨立空間。另規畫電話亭，利於進行隱私通話、線上會議等使用。各式空間區塊設計，以鼓勵同事開放討論、彈性工作模式而打造。

疫情爆發後，不少企業採用居家上班或混合上班，有輿論傳出採用混合上班模式會影響員工向心力與效率。17LIVE表示，觀察從去年實行混合上班模式來，離職率較前年降低5％，公司營運也未受影響。哈佛商學院發表有關混合式辦公報告指出，對員工最理想的工作狀態是每週進公司1-2天，員工能達到工作和生活的最佳平衡。17LIVE也充分信任員工，將自主權交給員工，自由決定進辦公室天數。