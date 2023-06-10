國內目前有53.9萬人簽署器官同意書。衛福部醫事司長、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長劉越萍說，從一開始將器官捐贈卡放在錢包裡，到後來加入健保卡註記，但醫療現場仍經常面臨家屬陷入天人交戰的情境；根據國外統計，約有3到4成簽署者，礙於家屬因素而未能完成器捐心願。

因此，衛福部和民間業者合作打造「器捐聲紋卡」，民眾在簽署器捐同意書時，可預先錄製自己的心聲，讓家人在未來決定是否執行器捐的關鍵時刻，能夠聽見來自家人的親口訴說。捐贈意願者的聲紋錄音完成後，將儲存在資料庫中，只有在經醫師判定死亡後，醫療人員與在世親人溝通時播放。

14年前，肝癌復發的林佳蓁接到協調師的電話，馬上趕往醫院辦理住院，接受一名16歲青少年的肝臟捐贈，重獲新生。這些年來她和捐贈者一起經歷生活日常、運動、工作、旅遊，所有喜怒哀樂都一起走過，她會更加努力生活，展現出另一個生命的光彩。如今她也決定簽下器官捐贈同意書，希望未來能夠傳承這份愛。

「幫助家人做出決定，不是很容易的事情。」器捐者家屬白允宜回想5年前，太太突然在家昏倒，竟是腦動脈瘤破裂，他急忙從北京趕回台灣，在醫院裡第一次接觸到器官捐贈，與孩子討論後決定簽下同意書；回頭看這幾年，他很感謝器官捐贈指引人生方向，讓生命驟逝的悲痛獲得些許撫慰。