幼教事件頻傳，新北市議員黃淑君、李宇翔指出，公托監視畫面都已納入監管雲，可避免畫面消失，呼籲新北將私立托嬰中心（含準公共化）230家、公立幼兒園285園、非營利幼兒園33園、準公共化幼稚園222園監視畫面全數納入監管雲。新北市教育局表示，將鼓勵幼托機構裝設監視器。

黃淑君說明，新北市監管雲從2021年開始設立，新北市監管雲目前僅有公托130間納入管理，可「隨時確保錄影」及「異地保存」。

黃淑君強調，其餘沒納入監管雲保護傘的近10萬名孩童，也需要受到保護，他曾在5月議會總質詢曾拋出此想法，但侯友宜市長不願承諾，要求新北市政府應將公私托嬰托育機構納入監管雲，確保孩童的權益。

李宇翔指出，近來新北幼教、托育機構近乎失控，虐童、餵藥等情事樣樣都來，市府又無法於第一時間為受害家長提供協助，為了保障孩童權益，推動新北幼教單位全面納入監管雲非常必要。

李宇翔說，每個孩子都是父母的心頭肉，監管雲的建置除可使父母更安心，也能起到「有備無患」的效果，避免發生爭議時，再有監視器設備損壞等問題。

新北市教育局表示，依照教育部表示，幼兒園裝設監視器未必有助於家長與幼托機構互信，尚不宜朝立法強制裝設，可採鼓勵裝設方式；若為杜絕兒虐事件發生，應著重改善教保服務人員勞動條件與工作環境、建立教保服務人員與家長之間的互信及互動機制，並以「強化教保服務人員兒少保護知能」、「兒虐通報，確實裁罰」等作為，以建構為友善安全的教保服務環境。

新北市教育局指出，本市將全力配合教育部相關規定，也會鼓勵幼托機構裝設，保障幼兒權益。