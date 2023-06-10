北約成員國以F-35隱形戰機捍衛領空

美國F-35隱形戰機飛行員安德勒（Craig Andrle）還記得，去年駕機飛近烏克蘭上空，並以雷達向境內掃描。他說，這樣北約不僅能在俄烏戰爭期間維持戰力，還能將收集到的情資提供烏克蘭指揮部。

不過，據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）9日報導，令人關注的，卻是他在一次任務中，經德國地面控制站告知，白俄羅斯一處設有俄羅斯S-300PMU-1防空系統。安德勒說，當時他奉命在飛越烏克蘭、波蘭和白俄羅斯邊界時，要利用F-35戰機的雷達，以確認這S-300防空系統的地點。

但令安德勒大吃一驚的是，他根本沒偵測到這防空系統，但據其他情報顯示，它早在好幾個小時前就已經部署在當地了。後來他們才發現，這套S-300PMU-1 當時處於「戰備模式」（war reserve mode）。

而「戰備模式」S-300PMU-1防空系統的性能之一，萬一它在戰爭中部分元件受損或被摧毀，還能發揮有限的戰力。當初會有這種設計，就是因為要確保它即使受損，仍能繼續運作。

當S-300PMU-1在「戰備模式」下時，要是主系統受損或被摧毀，就會自動切換到備用元件和系統。例如，如果雷達天線被摧毀，系統就會切換到備用天線，以繼續追蹤目標。而這有助於確保系統縱使遭敵軍攻擊，仍能維持有效運作。通常S-300PMU-1在遭受攻擊，或是出現類似危險時，就會切換到這模式。