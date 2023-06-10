成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢2019年間在直播批評，曾在他的健身俱樂部擔任健身教練的網紅「艾瑪」背骨，並指控對方在其他健身房性騷擾男教練而遭開除，遭艾瑪提告求償30萬元，新北地院簡易庭判館長賠償10萬元，二審近日駁回館長上訴，全案確定。

健身網紅「艾瑪」2019年間稱，她在館長開的健身房任職，每天上班前2小時特訓，後面8小時掃地，被當清潔工使喚，此舉引發館長不滿，在直播爆料她離職後到知名連鎖健身房，卻因「性騷擾男教練」被炒魷魚，並稱「在我們這邊是這樣離職的嘛，背骨嘛，然後在之後也因為發生性騷擾事件被開除的嘛！」

艾瑪得知後錄製影片反擊，認為自己是被男教練言語性騷擾，主管未積極處理而離職，事後也有向新北市政府勞工局申訴，卻被說成加害人，聲稱有若有人能證實館長說的話，就發1000份雞排，並提出告訴。

不過一審認為，館長在直播時以「背骨」指控艾瑪，具有抽象謾罵的性質，且依社會通念，客觀上顯屬對人辱罵負面用語，足以使人難堪、貶損他人在社會上人格地位評價，已侵害其名譽權，且也未提出事證證明原告有對男教練性騷擾，並因此遭人控告或被解僱，因此判決館長賠償10萬元。

館長上訴後稱，艾瑪2019年7月間曾在IG貼文稱，「我要澄清被誤解的事（7／13文章）因為同事關心我的奶 我才用奶來做比喻 並不是想性騷擾…如果這位已婚男同事覺得被性騷擾，我很抱歉也感到遺憾與委屈」，顯見艾瑪有被前公司同事指稱有性騷擾，他也沒因批評艾瑪獲有利益，主張判賠5萬元較為適當。

二審法官認為，館長已自認有侵害艾瑪名譽權，本案重點是艾瑪可以請求的慰撫金是多少，考量雙方資力、身分、地位等，認為一審判賠10萬元為適當，尚無不當，因此駁回館長上訴。