蔡英文總統昨（9日）前往高雄勗勉「空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍八軍團指揮部」，同時以「VIP」、「我是總統」等代號分別與飛行員及飛彈連連長進行戰備通話，而這也是蔡英文罕見與空中執行戰鬥偵詢的女飛官進行通聯，在得到目前無特殊情況回報後，蔡英文也下令加強監控，確保我領空安全。

代號「VIP」！蔡英文罕見與偵巡女飛官戰備通話，要求加強監控。(青年日報提供)

據了解，在進行戰備通話時，蔡英文分別以代號「VIP」、「我是總統」等身份進行呼叫，詢問「空中任務執行情況」、「確認空戰戰備執行情況」，在得到女飛官回報無特殊情況，按計畫飛行加強對外搜索後，蔡英文也下令加強監控，確保我領空安全。

據《青年日報》報導，蔡英文昨日前往高雄勗勉「空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍第8軍團指揮部」，並由國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、陸軍司令鍾樹明上將、空軍副司令孫中將、陸軍第8軍團指揮官呂中將等人陪同。蔡英文除聽取部隊相關任務簡報，也與飛行員及飛彈連連長分別進行戰備通話；午間，則與重要幹部及官兵代表會餐，並至各桌慰勉官兵辛勞。

蔡英文於第8軍團勗勉致詞時表示，再過1個多禮拜，便是端午連假，因為有國軍弟兄姊妹堅守崗位，國人才可以安心過節，她要代表全體國人，向國軍致上最深的感謝。

蔡英文說，還記得民國106年時，她來過第8軍團。當時，尼莎和海棠2個颱風連續侵擾臺灣，蔡總統來到開設於此的災害應變中心，除了掌握風災動態，也對國軍官兵全力支援救災的付出，印象非常深刻。

蔡英文進一步指出，官兵除了戰備偵巡和教召訓練，在疫情期間，也協助防疫工作；近期配合中央抗旱政策，工兵部隊投入曾文水庫的清淤工作。大家的努力，充分展現國軍保家衛國的精神。

蔡英文強調，為了有專業、精實的國軍，來守護國家、守護人民，這幾年來，政府也持續推動各項改革，讓部隊的訓練更扎實、管理制度更友善。國軍是國家安全的守護者，政府也會做國軍堅實的後盾。最後，蔡英文再次感謝弟兄姊妹們的付出，「我們一起為國家的未來打拚，謝謝大家！」。

代號「VIP」！蔡英文罕見與偵巡女飛官戰備通話，要求加強監控。(青年日報提供)