台南市中西區一所明星國中驚傳學生遭霸凌，家長沈痛控訴兒子在校被同學勒脖子、重捶肚子、後腦勺被去拳頭重擊等，造成孩子腦震盪甚至不敢上學，校長卻疑似「河蟹」隱匿案情，市長黃偉哲第一時間得知消息，表達震怒，要求教育局成立專案調查，絕不姑息。

家長心沈痛控訴兒子在校遭他班學生霸凌，學校卻疑似隱匿未處理。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

這名受害學生母親寫下「心痛與自責的自白」，控訴孩子遭霸凌始末。這位母親說，6月6日接獲孩子被同學打到頭，趕去學校才知道孩子是在學校被其他班學生用拳頭猛揍頭部，造成暈眩，趕緊帶到大醫院就診，原來有腦震盪傾向，孩子還一路安撫媽媽，學校方面除了班導一通關心電話，整件事沒有其他下文。

這位媽媽說，隔天孩子沒去上學，爸爸到學校了解處置情形，但相關人員皆不在，得不到任何回應，一直信任學校會處理的媽媽，等了3天卻還是沒等到學校積極回應，孩子也不敢上學，質疑校方毫無作為。

「孩子還是不敢上學，施暴者卻仍在學校安心上學，絲毫沒任何影響，甚至對方家長究竟是何方神聖？學校竟然不敢告知？還是縱容自己的孩子施暴沒有悔意、可以繼續大搖大擺地在學校當他的資優生呢？」「現在反而是施暴者可以堂而皇之、不受影響？」

據了解，校方第一時間通報為「衝突事件」，而非霸凌，處理態度遭家長質疑消極。台南市政府教育局表示，學校於6月7日家長反映後24小時內，以衝突事件進行校安通報，惟教育局後續接獲家長反映並非單一衝突情事後，隨即督責學校於6月8日更新通報類別為疑似霸凌事件，並進行社政通報。

教育局強調，此案已責成學校6月9日完成防制校園霸凌因應小組會議，審議決定受理後已籌組小組進行調查，並提供當事人必要的輔導及避免當事人接觸等因應措施，務必確保學生身心獲得妥善照顧。

教育局進一步表示，本案目前已進入調查程序，並責令學校務必依法謹慎妥處，且需主動向當事人及其法定代理人具體說明處理程序、積極提供必要協助，未來也會持續督導學校完成調查。對於學校未積極主動關懷學生、善盡親師溝通責任部分，教育局也會組成調查小組進行調查，若有違失將會依規定嚴處。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。