太誇張！斥資1.32億元，甫於今年4月中旬才啟用的彰化縣二林鎮梅芳公墓納骨塔梅陵園，竟被民眾發現其中近7成的塔座出現龜裂狀況，引發外界質疑。二林鎮公所獲報已與施工業者到場會勘，發現確有上述狀況，要求業者必須盡速改善。

彰化縣二林鎮梅芳公墓納骨塔梅陵園被民眾發現塔座出現龜裂狀況。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

外觀充滿中國風的梅陵園納骨塔，整體環境新穎又整潔，但民眾打開納骨塔塔位時，卻發現塔位壁面及基座都出現龜裂狀況，本以為是單一偶發狀況，但再打開其他塔位，發現許多塔位內部都有裂縫。經初步概算，近7成塔位出現或大或小的裂縫。

彰化縣二林鎮梅芳公墓納骨塔梅陵園被民眾發現塔座出現龜裂狀況，公所與施工業者到場會勘。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

4月17日啟用的二林鎮梅芳梅陵園納骨塔，主體為地上3層的建物，最多可容納接近3萬個櫃位。目前第一階段完工啟用的是2樓3110個櫃位，包含骨骸櫃1148個及骨灰櫃1962個，不料卻出現塔位龜裂現象，引發民眾質疑有偷工減料之嫌。

二林鎮公所得悉梅陵園納骨塔竟出現塔位內部龜裂的狀況時十分震驚，已由民政課連繫施工業者現場會勘。

業者指出，塔位施工採一體成形作業，不是直接壓的，因此會有脫模，就有可能稍微有一點點纖維凸出，或是浮出的現象，會盡快查明原因改善。

二林公所指出，目前梅陵園納骨塔開放2樓3110個櫃位，大約已有1千多個已經使用中，發現這麼嚴重的狀況，究竟是塔位的玻璃纖維龜裂，是材料本身的問題，還是施工出狀況，將會要求施工業者盡速找出原因並改善，才能盡快展開後續處置，讓民眾安心。