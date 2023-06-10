今年最充滿粉紅泡泡的青春校園台劇《讓我看見你是誰》，由話題BL劇《正負之間》導演姜秉辰執導，聯手金鐘大劇《俗女養成記》編劇黃馨萱共同創作，新生代亮眼女星雷嘉汭、近期以台劇《人選之人－造浪者》掀起網路討論的詹懷雲、演出BL劇與電影《哈勇家》享有高人氣的黃信赫、台韓混血新星金東昱及潛力新人鄭宇恩共同主演，登本屆台北電影節神秘場，於7月3日晚間在中山堂放映1、2集，而劇中主演雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱，演出老師的黑嘉嘉和主題曲演唱者桃子A1J都將出席。

青春校園台劇《讓我看見你是誰》今日公布前導海報，五位演員身穿高中制服現身校園，充滿活力四射與熱情奔放的青春氣息，在片中飾演「省話瞌睡王」的詹懷雲說：「在《讓我看見你是誰》裡我是演高中生，每逢上課必趴在桌上睡覺，更是一個不理人的獨行俠，像極了我在高中的生活，所以演起來特別回味當時的青春。」而在電影《哈勇家》演出ABC男友的黃信赫，在劇中則飾演校園「初戀系男神」，他說：「我的初戀也是在高中，不過那是一場暗戀，酸酸甜甜的感覺，到現在還很難忘。」

而近期在電影《哭悲》與《化劫》中都有精彩演出，更被稱為新一代鬼后的雷嘉汭，在劇中飾演因為熱愛跳舞而加入舞蹈社的高中生，她說：「《讓我看見你是誰》真的是一部非常輕鬆又很青春的劇集，不管你幾歲，一定都會在裡面看到高中時最令你難忘的回憶。」而經過海選誕生的台韓混血新星金東昱以及在劇中飾演「厭世文青女」的鄭宇恩，都對觀眾反應期待不已。