每年4～6月是黑鮪魚盛產季節，其肉質鮮滑香甜、油脂豐富入口即化，是許多老饕愛吃的夢幻美食。對此，營養師雷小玲表示，黑鮪魚富含Omega-3脂肪酸及蛋白質，且依照不同部位，營養價值、口感與價格也都有差異；然而，其缺點就是汞含量恐較高，建議孕婦、育齡婦女及兒童最好少碰為妙。

營養師雷小玲於臉書專頁發文表示，黑鮪魚是高蛋白質食物，平均蛋白質有24％之多。她並詳細列出黑鮪魚6大部位油脂、口感與價格差異之處。其中，金三角處油脂含量最高，口感猶如和牛般細緻柔嫩，價格也是最貴；而赤身雖然價格最便宜，但油質少，蛋白質比例高，且富含鐵質，適合減重人士：

1、黑鮪魚「金三角」

也就是下巴接近肚子處，其油脂含量約80％～90％。雷小玲指出，每隻黑鮪魚僅有2塊金三角，是整條魚全身上下，肉質及油花最佳部位，口感猶如A5和牛般，入口即化，價格最貴。

2、黑鮪魚「上腹」

油脂約80％～90％，成蜘蛛網般分布；油花均勻豐富，紅中帶白；肉質肥美濃郁，價格次之。

3、黑鮪魚「中腹」

油脂約50％～60％。油脂成網狀般的均勻分佈，色澤略前腹深，紅中帶白，肉質鮮美，口感軟中帶綿，價格居第3。

4、黑鮪魚「下腹」

油脂約50％。中腹後脂肪較高的部位，價格居於第4。

5、黑鮪魚「皮油」

赤身的皮下脂肪較多處。魚背皮下較多脂肪的肉質，油質分布比中腹脂肪少一些，略帶筋，價格居第5。

6、黑鮪魚「赤身」

魚背肉，肉色呈艷紅色，油質少，蛋白質比例高。富含鐵質，肉質堅實具嚼感，適合想保持苗條身材及減肥的人，價格最便宜。

雖然，黑鮪魚營養成分豐富，雷小玲提醒，由於其體型較大，含汞量也較高，建議孕婦、育齡婦女，最好都不要吃，若一定要吃，建議每週攝取量不要超過35～70公克；此外，6歲以下的兒童每月不要超過35公克，即約為3根手指的大小。