中市游女全身瘀傷慘死，檢警懷疑與邪教虐毆信眾相關，警方將4名信徒送辦。（資料照片）

中市大里區某道場游姓女子全身瘀青送醫不治，檢方相驗後認為死因可疑，與多年前自稱「聖師」林姓女子以「借竅驅魔」邪教虐死信徒如出一轍。據了解，該道場即林女先前道場的分部、游女住處是林女名下房產，案發後，警方通知林女到案說明，據了解，她極力撇清，辯稱僅「奉獻」房子提供住宿使用。

游女全身瘀青送醫不治，檢警察覺死因不單純，檢方拘提游女的室友及信徒等4女偵訊後，今天中午依涉傷害致死等罪嫌重大，以所涉重罪、有勾串共犯、湮滅證據及逃亡之虞，法院聲請羈押禁見。

據了解，游女與詹姓、許姓女室友同住的透天厝，3樓上設有「道場」，3女都是信徒，而「道場」就是當年自稱「聖師」的林女所設的「中華白陽四貴靈寶聖道會」台中分部，房產在林女名下。

據了解，林女目前住在大里附近，警方日前通知林女到案說明，她堅稱與該「道場」無關，且與相關信徒久未聯絡，僅「奉獻」房子給信徒居住。

65歲林女自稱「聖師」，2008年創設「中華白陽四貴靈寶聖道會」招募信眾，於南投縣國姓鄉設立道場， 2019年3月帶方女等信徒到大陸道場，方女不認同痛毆信徒作法，林即指示幹部痛毆方女致死。自2012年間起，林女對不服從指令或想脫離組織信眾，以「借竅驅魔」為藉口，施以拳打腳踢、毆打凌虐。

台中檢警在2019年8月到國姓道場救出多名遭痛毆信徒全身傷痕累累， 2020年間將林女等10人依《組織犯罪防制條例》、傷害致死及重傷等罪起訴。全案仍台中地院審理，法官於2020年12月裁定林女以100萬元交保。