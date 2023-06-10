位於烏克蘭南部赫松州俄佔區的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩6日被炸毀，導致洪水傾瀉而出，超過2萬間民房遭到淹沒，不僅衝擊民生，外洩油汙也對生態釀成嚴重威脅。烏克蘭經過幾天調查，昨天發布一條聲稱是俄羅斯的通訊，其中內容顯示整起行動是俄軍所為，但就連他們也沒料到這樣的結果。

根據政治新聞網站Politico報導，烏克蘭國安局（SBU）9日在Telegram上發布這則俄軍通訊內容，當中2名帶著俄羅斯口音的軍官談論水壩遇襲事件：「不是他們（指烏克蘭）做的。我們的破壞小組在那裡，他們想用這個大壩來嚇唬人。但事情沒有按照計畫進行，比他們計畫的更多。」

這份錄音也提到，俄羅斯在當地扶植的親俄政府試圖掩蓋後果。

遭到洪水淹沒的奧列什基鎮（Oleshky）居民表示，災難發生後，俄軍阻止他們離開，強迫他們在沒水、沒食物的情況下待在屋頂上。俄軍同時朝烏克蘭控制區的疏散路線進行猛烈砲擊。

Politico指出，烏克蘭截獲的通訊內容無法被獨立核實。