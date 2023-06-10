大陸最新通膨數據出爐，大陸5月消費者物價指數（CPI）年增0.2％，月減0.2％；生產者物價指數（PPI）年減4.6％，創2016年2月以來最大跌幅。財信傳媒董事長謝金河表示，出口、失業率與消費力是拉動經濟的三頭馬車，PPI負值加大是通縮警訊，中國人民不敢消費，大家努力還債及存錢，這正好是日本失落30年的病灶。

謝金河在臉書以「中國通縮警鈴響起」為題發文指出，去年3月16日起，美國展開暴力升息，連續升10次，共20碼，利率從0到0.25拉升至5到5.25%，美國把CPI從9.1%壓下到4.9%，通膨壓力仍然沈重。

同一時間，中國不斷降息，但是物價不漲反跌，CPI在零附近，PPI負值持續加大，這是通縮的訊號。如果接下來美國繼續升息，全球需求降溫，中國是世界最大出口國，出口一定受影響。

另一個是中美利差加大，謝金河分析，投資人買美國國債，殖利率在5%上下，中國10年期債券殖利率在2.9%上下，居民人民幣存款利率3.65%，利差愈大，愈容易引來資本外流。除此之外，中國人民不敢消費，大家努力還債及存錢，這正好是日本失落30年的病灶。

「去年中國居民存款17.84兆人民幣，今年首季9.6兆人民幣，4月減少1.2兆人民幣，前4月仍有8.4兆人民幣，接下來要看居民存款上升的速度及力度，如果民眾存款増速不減，這是通縮惡化的徵兆。」

謝金河提到，1990年日本泡沫經濟吹破，日本人努力還錢，銀行不良資產暴增頻倒閉，日本這個去槓桿持續25年，今年日經指數創下33年新高，很重要的原因是日本完成去槓桿，日本企業及個人無債一身輕。

他認為，現在中國才要開始面對房地產泡沫及去槓桿的調整，如果出口衰退，失業率上升，消費力下降，拉動經濟的三頭馬車都無力，接下來地方政府財政壓力，人口老化問題也會接踵而至，日本30年前的失落，下一棒可能輪到中國。