前新竹市長林智堅遭調查官余正煌提告涉侵害論文著作權，台北地方法院9日調解，經過逾3小時調解後，雙方握手言和，余同意撤回所有對林的告訴。但資深媒體人黃揚明透露，林智堅方到最後一刻還在搞小動作，共同聲明還沒簽下，就已經有媒體報導「余正煌撤告，調解成功」，顯然是有人急著放消息、帶風向。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》指出，調解庭大約在昨日下午三點半開始，處理大概三個小時，是在六點半左右才簽下文件，但在6點20分不到，就已經有新聞報導「余正煌撤告」，且標題只有「調解成功、余正煌撤告」。當下黃揚明也立刻詢問知情人士，知情人士說「余正煌還沒簽」，也就是說余正煌根本還沒簽下去，消息就已經被放出來。

黃揚明認為，「有人很刻意在帶風向」，要用余正煌撤告來形塑成「余正煌理虧、認輸」。知情人士也跟黃揚明說，當下余正煌、林智堅兩人還在討論共同聲明中和解條件的內容文字，「還沒有簽，但是朝著和解方向沒錯，卻有人急著把消息放出來，顯然余正煌即使到法庭面臨和解，林智堅都還有小動作」。

黃揚明也解讀兩人的共同聲明，「條件是原告余正煌提出，被告林智堅接受」，且是林智堅要捐錢、林智堅向余正煌道歉。他認為，林智堅希望有一個下台階，但網軍側翼依舊不放過余正煌，還在做認知作戰，扭曲成余正煌認輸，這才是最過分的事。