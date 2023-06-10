38歲許瑋甯和邱澤合作電影《當男人戀愛時》擦出火花，2021年兩人閃電結婚，婚後許瑋甯仍大方分享生活日常，昨(9日)晚間她曬出難得拋下老公跟好姐妹聚會照片，可見穿著細肩帶低胸裝的她隱約露出事業線，可能是怕老公吃醋，許瑋甯還用星星貼圖遮住重要地帶，若隱若現的性感相當吸睛。

許瑋甯2007年爆出和阮經天交往，兩人愛情長跑多年卻在2015年劃下句點，2018年許瑋甯和李湘之子、廣告才子劉又年傳出緋聞，兩人一度傳出秘婚，但被雙方否認，2021年許瑋甯默認兩人已分手，同年底許瑋甯和邱澤閃電曬出無名指戴婚戒的合影，承認已經登記結婚。

許瑋甯小露性感。（圖／翻攝自anno8o7 IG）

許瑋甯結婚後，常多次被傳懷孕，但她都表示：「目前真的是沒有耶！」，一切順其自然，而她多年前就喊話想要凍卵，人生目標想當媽媽，一切順其自然，至於是否要補辦婚禮？許瑋甯4月出席活動時才鬆口：「如果是明年辦婚禮大概會是秋天，因為春天已經有規劃、夏天太熱了。」但考慮家中有長輩，不太可能在太遠的地方舉行。

而邱澤先前傳出將在許瑋甯和林依晨主演的戲劇《不夠善良的我們》軋一角，如同林心如和霍建華在《華燈初上》裡獻出夫妻同框，但邱澤回應：「的確會擔心作品失焦，會太專心在我們2個合體上，沒有看到她很用心準備劇本。」因此婉拒，經紀人也說，夫妻倆還是想保持隱私，目前無論是演戲或拍廣告，都沒有合體接工作的打算。