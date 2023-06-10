交通部在上月底完成「沙灘車管理指引」，通告各縣市政府執行，宜蘭縣政府今天（10日）會同相關單位赴南澳鄉神祕沙灘，將針對違規沙灘車開罰取締，但一整天只有零星遊客出現在沙灘，並未看見沙灘車，有業者透露，會先休息一陣子再說。

宜蘭縣政府表示，神祕沙灘原本最多有4家業者，共計有100輛沙灘車，目前剩下2家業者經營，沙灘車剩下40、50輛，縣府今天會同府內工旅、建設、環保、水資、農業、警察等局處，以及國有財產署、林管處、海巡署、保七等共10單位聯合稽查。

縣府表示，今天稽查有看到零星的遊客，遊客本來要租沙灘車，但因業者沒有經營而作罷；6月間的周六日都會聯合稽查，並且有搭設帳篷作為駐點站，由各單位輪流進駐取締。

縣府表示，如沙灘車出現在河川區，會依《水利法》開罰業者，在保安林地就依照《森林法》，在海岸就依《海岸管理法》，出現在道路上就用《道路交通管理處罰條例》開罰。

縣府強調，除了6月的周六日外，如長假或颱風期間，也會加強稽查。有業者坦言，會先休息一陣子再說，但沙灘車遊憩在國內行之有年，不應該只有神祕沙灘被全面禁止，而影響宜蘭的觀光發展。