台灣電商競爭日趨劇烈，觀察到穩固舊客的重要性，蝦皮購物今年推出「18號會員日」，針對不同等級會員提供專屬蝦幣回饋優惠，同時也持續創造推出多元且豐富的主題活動，致力抓住各類型用戶的需求。內部最新數據，2023上半年會員用戶數與去年同期相比呈倍數增長，其中白金蝦及金蝦等頂級會員數更於今年強勢成長近20％，其中消費力最驚人的白金蝦平均消費客單價，對比前一級會員，更遠超將近40％成長，顯示會員機制為站上帶來強勁的成長動能；另一方面，蝦皮購物品牌會員功能的推出收到廣大關注，相較去年同期，今年的參與店家數大幅增長逾4倍，可見「會員制」對品牌的重要性，除了有效維繫舊客關係，並為用戶開創更有誘因的購物場景、推動業績成長。

在「蝦皮安心退」與「正品保障」的兩大服務強力加乘下，仍有效推動消費者購物滿意度，無論全站或商城的消費買氣相較去年同期皆大幅提高，其中女性全年齡層用戶更不斷創下驚人消費力，尤其原先消費力較低的55-70歲熟齡女性消費族群，今年於商城買氣更提高將近3成，顯見全方位且聚焦安心品質的溝通，是達成民眾願意放心網購的重要指標之一。

瞄準龐大的直播商機，蝦皮購物致力深耕直播市場，今年上半年不重複觀看用戶數相較去年提升，日平均收看時長達約2.5小時。2023上半年相較去年同期觀看總次數提高近20％，顯示電商直播產業魅力依舊。

精彩的跨界合作不僅能帶出高度討論的話題熱度，更對業績提升有正面加持的效果。蝦皮購物持續攜手各方產業、創造跨界合作的可能性，今年2月瞄準情人節閃光話題，攜手流行眼鏡品牌規畫「放閃抗閃」趣味投票活動，成功引爆社群話題並創造350萬曝光的觸及。

多檔優惠與創新合作推動消費者下單意願，取貨機制進而成為用戶首要考量。蝦皮購物自2021年推出「蝦皮店到店」，含合作店家累積至今已超過900間門市。觀察2023上半年取件數最高的門市，驚喜地由「高雄」獨占鰲頭，包辦前五名中的四席，另外台中門市也進榜，顯見南部消費者對蝦皮店到店取件服務偏好度大幅提升。去年起，為持續優化蝦皮店到店的服務流程與整體使用體驗並創立智取門市，對比今年1月，智取店取件數成長超過100％，大幅提升用戶的彈性及便利性。