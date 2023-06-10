國民黨立委吳怡玎8日參加朱學恒直播，但正好遇到同黨台北市議員鍾沛君在臉書指控朱學恒強吻事件，朱學恒當時請吳怡玎先行離場，並向鍾沛君道歉等。吳怡玎今（10）日還原當時情景，說她感到非常驚訝。

根據《中天新聞網》報導，吳怡玎今（10）日上午和國民黨團召開「新北幼兒園事件檢調已積極偵辦！請勿扭曲抹黑」記者會，被問到朱學恒事件，她回應，當下只知道朱學恒一直在看手機，而朱的助理一直傳紙條，她推測有緊急的事情發生。

吳怡玎進一步說，她離開直播現場時，仍不清楚發生什麼事，助理也不知道。直到開車聽直播，才曉得事鍾沛君指控朱強吻。

吳怡玎強調，對於這件事感到非常驚訝，認為這樣的事情不該發生。

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