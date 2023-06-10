金曲樂團麋先生MIXER成軍10年，7月8日將在台北流行音樂中心舉辦「十年之後．浪漫之前」演唱會，5000張門票在10日啟售，粉絲瞬間擠進售票網站搶購，造成網頁一度塞車，僅花3分鐘5000張門票瞬間完售。

他們繼高流瞬間完售後，再締造北高雙殺佳績，歌迷更敲碗麋先生唱進台北小巨蛋。麋先生感激地說：「去年高流秒殺後，這次北流也感謝歌迷朋友的支持，代表越來越多人認識麋先生的音樂，喜歡麋先生的音樂，讓我們接下來每一步都更有信心和勇敢，可以做更大的夢。」

麋先生最近當起空中飛人，上週站上北京鳥巢為師兄五月天演唱會開場演出，聖皓被現場數萬人合唱的能量大大感動和鼓勵，「如果有一天我們的歌也被這樣合唱著，全場為了同一首歌充滿共鳴，我覺得這是一件很棒的事情。」

以諾則說：「一上台看到全場10萬人，立刻感受到人群的壓力，腎上腺素激發，真的是很棒的回憶！最近在許多大場面上演出，可以說是為接下來我們的演唱會暖身，讓自己演出時更容易調適心態，相信一定會很順利。」

麋先生正馬不停蹄地準備演唱會和籌備新專輯，這回專場演唱會迅速秒殺，聖皓也興奮透露下半年計畫，「北流、高流都順利完售，接下來麋先生能更心無旁騖完成新專輯，當然到時候的巡迴演唱會一定會到更大、更多不同的地方唱歌給大家聽。」