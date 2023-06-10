美國近日有媒體聲稱，儘管中國導彈在超高音速發展得相當厲害，但沒有辦法摧毀美軍在關島的軍事基地。對此，前陸軍中將帥化民指出，種種跡象顯示，美國已經將航母轉往澳洲，極有可能證明連關島都已經受到中國大陸的軍事威脅。

中天節目《全球大視野》昨（9）日披露，美媒《1945》網站表示，中國在超高音速導彈上雖然有長足發展，但沒辦法摧毀關島的軍事基地，「且東風-27射程可達8000公里，但精度沒有定論」；而東風-26飛彈對台灣威脅較大，對關島威脅是0；除此之外，雖然解放軍有航母、055、052D等戰艦都可以實施遠程打擊，但美軍也有核動力航母、攻擊型潛艇以及戰略轟炸機、薩德系統等軍備能有效反制。

對於美國媒體的報導，帥化民認為，「中國大陸對於關島有沒有威脅，不完全是距離的問題，陸方飛彈攻擊一定要內陸發射？潛艦不能發射嗎？」帥還提到，東風-27精不精準要打一發才知道；最後是北京政府如果不能威脅關島，那拜登政府為何現在要著手佈署第三島鏈。

帥化民還稱，美國在關島計畫佈置大量標二、標三飛彈，先不說這些飛彈難以攔截超高音速導彈，中方若是發射核子武器彈頭，就更不用在意精準了。帥直言，很現實的問題，現在關島航母都往後撤了，如果第二島鏈守得住，就不會是這種情況。