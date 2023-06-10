黎明技術學院今(10)日以「黎明起飛、大展鴻圖」為主題舉行睽違2年首場實體畢業典禮，期勉畢業生朝向人生目標展翅高飛；新北市長侯友宜也特別拍攝影片，祝福畢業生在各個產業都能闖出自己的一片天，表示新北市政府職涯與就創業服務是畢業同學逐夢的堅強後盾。

黎明技術學院111學年度計有1242位畢業生，其中日間部四技畢業生817位、日間部五專畢業生63位、進修部四技畢業生274位、二技畢業生18位、國際專班學士畢業生70位；黎明技術學院今年畢業典禮中特別頒發了「勤學獎」給日四技時尚經營管理系罕見疾病學生，以表揚她即使面對病痛，在父親每日接送下毫不退縮、勤奮學習精神，終於完成四年學業。

黎明技術學院校長林明芳表示，大學畢業是人生最要的階段之一，畢業同學經過在黎明4年學習，在董事會建立優質的專業教室及良好的校園環境中成長，學校專業師資用心教導下傳授一技之長。

他說，今天完成學業後，期勉同學能夠感恩、惜福，並能持續學習數位化及AI、ChatGPT新識，以終身學習、永不放棄的態度面對未來的各種挑戰，並提醒同學維持良好的人際互動關係與品德修為，是個人未來職涯與生涯最重要的軟實力。

除了侯友宜以拍攝影片的方式給予畢業生祝福外，傑出榮譽校友、監察院副院長李鴻鈞在致詞時細數44年前就讀母校時期的快樂回憶，鼓勵畢業生把握現在，畢業後同學們要保持連絡，凝聚力量共創未來；立法委員洪孟楷也以「敢夢的人，不孤單」鼓勵畢業生放膽追夢，勇往直前。

今年畢業最後與以往不同凡響，由表演藝術系特別將傳唱五十餘載的校歌重新編曲賦予活力，以嶄新的節奏由原住民族學生社團「巴喜哇黎」（PASIWALI，阿美族語：日出東方不忘初心不忘本的意思）領唱校歌氣氛推向高潮，期望將誠樸精勤校訓持續傳唱下去。