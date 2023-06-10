No other pitcher can erase one of his mistakes quite like Shohei Ohtani.



He made up for the 2-run HR he allowed with HR No. 17.



It's 2-2 after 3. — Jeff Fletcher (@JeffFletcherOCR) June 10, 2023

趁著本季全壘打數暫居美聯第一的「法官」賈吉（Aaron Judge）因傷休養，日籍球星大谷翔平今（10日）以二刀流姿態登場，並敲出本季第17轟拉近差距，這讓美國記者弗萊契（Jeff Fletcher）大感興奮，「沒有其他投手能像大谷翔平一樣抹除過錯，他用本季第17轟彌補自己被打的2分炮。」

本季第13度登板，大谷翔平面對水手首位打者壞球連發投出保送，2出局後遭克蘭尼奇（Jarred Kelenic）開轟丟掉2分，水手先馳得點，下個半局大谷翔平切換角色，首打席擊出內野安打，也是連6場有安打演出，不過該局並沒有得分。

場邊球迷期待已久的「SHOtime」在第3局上映，大谷翔平在壘上一位跑者時，轟出本賽季第17發全壘打將比數追平，大聯盟生涯第7度以二刀流的身分開轟。天使隨後藉由瑞吉福（Luis Rengifo）安打斬獲超前分，但大谷翔平又犯了找不到好球帶的老毛病，第5局投出2記四死球，被佛蘭斯（Ty France）敲安追平，大谷翔平在平手時退場，本戰無關勝負。

大谷翔平以97球完成5局先發，飆出6次三振，但也奉送多達5記四壞球、1觸身，丟掉3分，自責分率小漲至3.32，不過打擊上維持高檔發揮，4打數擊出3安，包含本季第17轟，也是本季第3度「完全打擊」聽牌，打擊率回升2成82。