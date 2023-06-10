王文靜問，人為何要旅行？西方哲學家聖奧古斯丁名言：「世界就像一本書，不旅行的人只讀了一頁。」，就是最好的答案。她認為，世界從不缺精采，只缺探索，真正的發現之旅不在於尋找新大陸，而是以新的眼光去看事物。並鼓勵，人生應該有兩本存摺，一本是財富存摺，另一本是文化存摺。

王文靜在講座中分享「一生必去大旅行-從心出發」，演繹三個時代人文特質和時代表徵。（圖／惠中寺提供）

惠中寺未來與希望講座6月9日邀請王文靜演講「一生必去大旅行-從心出發」，如何以新的眼光探索世界的精采？就跟著旅行超過70國、7大洲、10條大河，文化旅行的革命者且擅長說故事的王文靜一起出發，探索發掘地中海、大西洋與南極冰海三趟大旅行，演繹三個時代人文特質和時代表徵。

惠中寺住持覺居法師（右）贈送[厚道]結緣品給王文靜（中）後與佛光山蘭陽仁愛之家執行長妙志法師（左）一同合影。（圖／惠中寺提供）

首航是海洋旅行經典中的經典，有藍寶石海洋之稱的地中海和浪漫的愛琴海，歐洲文明起源自3千年前的希臘，是東西方海上貿易聚集地，文明、藝術、建築、數學在此蓬勃開啟，是歐洲最早富裕之地。威尼斯曾是全世界最典型由商人建立的帝國，聖馬可廣場的四匹銅馬，是輝煌最佳印證，更是必看景點。

五百年前時空環境與因緣際會下，資源稀缺的葡萄牙人為求生存，以生命為代價，冒險航向大西洋，繞過非洲最南端進入印度洋、哥倫布發現美洲新大陸，開啟了大航海與食物大交換時代，其中，從印度帶回來身披鎧甲的白犀牛與大象之戰和青花磁磚如何包覆葡萄牙的故事，至今仍為人津津樂道。

第三部曲，來到曾是一片森林，壯麗冰山的南極冰海，那裡的白，猶如鑽石般千變萬化。如果去不了月球，肯定要去一趟白色壯遊，那裡有，探險家史考特與阿蒙森南極點之爭的悲與歡、有最偉大失敗者薛克頓、住著會挑選最美麗石頭求愛的阿德利企鵝，更有閃耀冒險、堅忍、責任與愛的人性光輝。

王文靜在簽書會上幫粉絲吳雨彤於新書上簽名並開心合影。（圖／惠中寺提供）

王文靜老師是台灣首位「美國艾森豪獎金」女性媒體得主，採訪過希拉蕊等一千多位政商界領袖，《沒有大學文憑的日子，我說故事》著作更被收錄在國、高中、大學6種版本國文教科書。2020年創辦「品味私塾」，是她透過不一樣的文化體驗，創新的旅遊行程，帶給朋友更有生活品味的現代學堂。