時序進入6月，塔羅牌老師艾菲爾特別點名生肖屬兔、蛇、牛、雞的人，要小心孽緣纏身，尤其是屬雞者的壓力來自於親情，包括長輩催婚不斷，讓你不知該如何應對，同時也有碎嘴的親友假借關心的名義，探詢你的隱私，甚至對你的生活指手畫腳，讓你煩躁不已。

▍第4名：生肖兔

生肖兔本月的孽緣大多來自於職場，包括跟主管有點處不來，或是遇到小人從中作梗、故意詆毀與曲解本意，使你與上司的溝通增添了許多困難。也可能是彼此本就不太對盤的同事，最近變本加厲，對你冷言冷語，多說幾句就好像要吵架，種種溝通方面的不順，讓你覺得很倒霉。事業、人生若有貴人扶助，則能事半功倍；若想祈求好人緣，嘴巴務必要甜，也能戴上天然粉水晶，為你帶來好緣份、貴人緣。

▍第3名：生肖蛇

肖蛇女要特別留意，可能會遇到玩家型的異性，一開始熱烈的追求妳，好像想把整個世界都給妳一樣，但他其實對妳並非真心誠意，只是把妳當備胎，一旦奉獻了真心給他，只會換來對方的絕情。也可能遇到已婚的對象，一開始便隱瞞了婚姻關係，當妳投入許多感情後才發現他並非單身，而他的另一半也會發現你們的曖昧情愫，因此三人都陷入感情波折。這段時間的妳並不缺異性的青睞，要做的只是把眼睛擦亮，挑一個對的人。不妨佩戴月老紅繩，讓月老為妳做主。

▍第2名：生肖牛

生肖牛要特別小心來自朋友之中的孽緣，最近可能會有朋友向你借錢、找你做擔保，千萬不可答應，否則錢財必定是有去無回，未來連朋友都當不成。另外，也可能因為想要幫助朋友、挺對方一把，而莫名其妙捲入一些是非風波，讓你遭受池魚之殃，到最後只能後悔感嘆是不是一開始就不該沾染，因此近期選擇明哲保身，才是正確的做法。悲觀性格的你可以佩戴天然的翡翠觀音，讓你樂觀、有貴人相助。

▍第1名：生肖雞

生肖雞在親情上的壓力特別大，像是家中長輩對你催婚不斷，讓你不知如何應對；另外也有碎嘴的親戚，對你的感情、工作、薪資等問東問西，美其名是對你的關心，但其實根本就是愛比較，等你回答之後，馬上就端出長輩的架子，對你的生活指手畫腳，讓你煩躁到快要爆發，只想快速逃離。由於藍色水晶對應喉輪，掌管情緒表達的溝通力量，不妨佩戴托帕石、海水藍寶、藍虎眼，讓溝通不再卡卡。