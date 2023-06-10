主婦聯盟合作社為支持環境永續、本土農糧、公平貿易、減添加與非基改等議題，因此以消費實踐的方式推動「共同購買」，至今已走過30年，今天舉辦園遊會外更與綠主張綠電生產合作社、台中市草生儲蓄互助合作社簽訂合作備忘錄，建構滿足「糧食、能源、福祉」的互助互利、共濟好的自給生活圈。

活動包括農友與生產者交流大會，由來自台灣各地、致力環境永續、友善與安心生產的農友齊聚一堂，探討「該如何來協助農友發展因應極端氣候的調適能力及生產韌性？」「要怎麼轉變社員對食物的認知及期待，重建與生產者合作共生的夥伴關係？」，尋求在充滿挑戰的糧食供應情勢下，強化在地食物系統韌性並幫助消費者實踐健康的飲食生活解方。

農委會主委陳吉仲致詞時表示，現在面臨氣候條件改變太快，消費者要求品質維持一定水準，主婦聯盟和所有農友契作或其他模式，蔬菜水果農糧產品等等，各位第一線要做的冷鏈設備、集貨包裝自動化機械化設備，再到運輸設量恆溫設備，採收後農產品有恆溫溫度，壽命品質都會更好，農委會樂意協助各位冷鏈部分。