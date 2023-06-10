美國國務院「傅爾布萊特海斯臺灣論壇 Fulbright-Hays Seminars Abroad - Taiwan 2023」是為期四週的學者交流計畫，透過專業學術講座、交流會、座談會，和教育旅行等多元活動，讓訪團成員有機會將臺灣故事和東亞脈動與新知帶回美國，並融入其未來研究或課綱教材。

「傅爾布萊特海斯臺灣論壇」的第一站來到臺北市政府原住民族事務委員會所屬的凱達格蘭文化館，由臺北市原民會巴干·巴萬主任委員親自接待主持。(台北市原民會提供)

「傅爾布萊特海斯臺灣論壇」的第一站來到臺北市政府原住民族事務委員會所屬的凱達格蘭文化館，由臺北市原民會巴干·巴萬主任委員親自接待主持，並由教育文化組巴唐志強組長進行「臺灣原住民族文化與政策發展」講座。與會專家學者對臺灣原住民族的文化與歷史脈絡深感興趣，並提出包括原住民身分、社會福利、文化挪用、正名運動、人口變化，以及國際交流政策等諸多問題。透過座談與交流，與會專家學者除了更加了解臺灣原住民族的歷史與文化，也讓臺灣原住民族的文化與國際接軌，讓國際社會看見臺灣的原住民族。

學術交流基金會執行長Randall L. Nadeau博士率團至凱達格蘭文化館進行參訪與座談。(台北市原民會提供)

透過座談與交流，與會專家學者除了更加了解臺灣原住民族的歷史與文化，也讓臺灣原住民族的文化與國際接軌，讓國際社會看見臺灣的原住民族。(台北市原民會提供)

臺北市原民會表示，本次來訪的美籍專家學者共有16位，由學術交流基金會執行長Randall L. Nadeau博士率團至凱達格蘭文化館進行參訪與座談。此外，也有來自印尼雅加達大學的訪問學者Rakhmat Hidayat博士，也參與其中。透過本次的文化交流與體驗，與會專家學者均感受到臺灣多元豐富的原住民族文化，並對臺北市政府推動的各項原住民族政策與措施留下深刻的印象。