到底是誰的問題？一名學生表示，他因為拿iPhone6常常被同學譏笑，努力存了獎學金想換新手機，結果全部都被爸媽奪走，他透露，自己雖然是領有補助的清寒家庭，但爸媽都有工作，還常飲酒聚餐，不解為何還奪走他得來不易的獎金。貼文一出，網友意見兩極，甚至有人狂酸：「過得真不錯的低收家庭，我連iPhone都沒有」。

原PO在爆料公社APP《匿名公社》發文透露，自己家裡領有低收入戶補助，不過爸媽兩人都有工作，三不五時就會跟朋友喝酒、吃熱炒，他認為並不缺錢，且家中只有他和妹妹兩個孩子，「爸媽只要負責我們吃飯的錢而已，不多」。

原PO表示，每學期學校都會提供清寒補助，他畢業時還拿到獎學金，老師、主任也包了紅包祝賀他畢業，不過這些錢全都進了爸媽的口袋。他抱怨，自己已經使用iPhone6多年，常常被同學笑，無奈想換手機爸媽又不肯給錢，「想把獎金存起來買，但他們又拿走，那明明就是我的錢，只想拿回來」。同時他也好奇，爸媽的這種行為究竟有沒有犯法？

貼文曝光後，有一票人力挺家長，「如果家裡不好過，我會願意給父母，幫忙分擔家計」、「你學費自己出的嗎」、「父母生活快過不去，才會做這種事吧」，不過也有人抱持相反意見，「這有點離譜，孩子的獎勵」、「這也要貪，好可笑的父母」、「他那麼認真，想換支手機其實也沒有錯啊」、「建議原PO將來從孝親費扣」。

而原PO的低收入戶資格也意外引發討論，網友炸鍋：「過得生活一點也不像低收，卻領低收補助？」、「若只是打著名號領補助，父母只是覺得獎學金本來就該給父母的心態的話，那真的很了然」、「重點是不缺錢還領補助」、「父母親有工作收入，居然還可以申請清寒和低收等補助…」、「過得真不錯的低收家庭，我連iPhone都沒有」、「台灣也真奇怪，拿蘋果手機卻領低收補助」。