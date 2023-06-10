警方查扣贓款現金11萬餘元、手機及假收據。（圖／警方提供）

日前新北市林口區一名陳姓女子（39歲）於臉書上看到保證獲利口號的投資影片，便心動的加入LINE群組會員，並下載詐團所創設的APP購買虛擬貨幣，起初APP顯示獲利頗豐，陳女想提領金額時發現無法出金，對方還要求再交付11萬元，才驚覺疑似遭詐騙，隨即向警方報案。

警方查扣贓款現金11萬餘元、手機及假收據。（圖／警方提供）

林口警分局獲報後，便請陳女合作，指導應對方式佯裝配合，雙方約定於6月8日晚間18時在超商內面交，員警則喬裝成購物客人埋伏在側，待車手（謝男、91年次）取款，便壓制在地當場逮捕，從其身上查扣贓款現金11萬餘元、手機及假收據，另據謝嫌向警方表示渠大學休學後於Instagram上看到求職廣告，便專程從南部北上前往應徵，殊不知成了北漂車手，全案偵詢後依詐欺及洗錢防制法移送偵辦，後續將持續向上溯源，追緝主嫌。

林口警表示詐騙集團除了利用FB、IG、YT、Google及簡訊等平台投放假投資訊息，同時也會誘騙初出茅廬的社會新鮮人加入詐騙集團，因此呼籲民眾務必小心網路虛假訊息，無論是投資「保證獲利」、「穩賺不賠」或是求職「免經驗高薪徵才」廣告都很可能是詐騙，應心存質疑、尋求驗證以免上當受騙。