侯友宜受到鄉親熱情簇擁。（曹婷婷攝）

代表國民黨角逐2024總統大位的新北市長侯友宜，今天直搗對手民進黨主席賴清德本命區，下午出席東區鄉親座談會時說，民進黨在台南執政30年，中央也是民進黨執政，需大幅改變，他相信綠色能源弊案不只台南有，換我們執政「翻出來」查清楚，該抓去關、該負責的，一個個都要負責，這是政府清廉向前走的改革力量。

侯友宜今天下午2點半在台南市東區龍山活動中心與鄉親座談，現場湧入超過500人到場，侯友宜一進場，就被熱情鄉親簇擁握手、合影，現場凍蒜聲不斷，包括前台南市議員謝龍介、第六選區立委參選人陳以信、國民黨議員幾乎全員到場。

謝龍介一開場就炒熱氣氛，他說，這次在基層聽到很多民進黨支持者都不投給民進黨，尤其他稍早陪侯友宜去七股，看到漁民很多慘不忍睹現況，明年一定要政黨輪替，他也虧現場群眾，「若我去年選市長，有這麼多人站出來，我早就當選了，但沒關係，很快就要天光了！」

侯友宜致詞說，40幾年來，他以公務員心情做事情，跟台下的大家一樣，都是本於要好好顧好這塊土地、顧好中華民國這個國家，一棒接一棒，讓下一代過更好生活。

他說，如今有機會為國家做更大的事，為國家做最大的奉獻，讓人民過好日子，所以這此參選唯一最大信念，就要把這塊土地顧好。他也提到兩岸必須穩定，要選舉的人，就是要把國家安全顧好。

侯友宜也說，民進黨在台南執政30年，真的需要大幅改變，綠色能源弊案不只台南有，全台很多縣市都有，換國民黨來執政翻出來、查清楚，改變所有的不公不義。他說，不只綠能弊案，政府成立打詐國家隊但詐騙案件有減少嗎？槍枝有少嗎？源頭沒追究，事情不能解決。

他強調，他來當總統不只顧好治安，還要拚經濟，減少貧富落差，更要跟人民站一起，傾聽基層聲音，「因為，坐在台下的基層才是最大的，站台上的最小」，他說，做事不在職務重要，把事情做好才重要，他有這個決心把人民的事情做好。

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