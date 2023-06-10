朱芯儀抗癌過程，感謝有老公衛斯理（右）一路相伴。（粘耿豪攝）

朱芯儀用正能量鼓勵所有癌友。（粘耿豪攝）

朱芯儀終於有自信穿上泳裝。（節自朱芯儀IG）

朱芯儀和衛斯理去沖繩旅遊，穿上泳裝小露性感。（節自朱芯儀IG）

歷經6次化療12次標靶治療、宣告抗癌成功的朱芯儀，升格作家發行人生第一本散文作品《保留那個快樂的自己》，以自身抗癌歷程與癌友共勉「愛自己」。今（10）日舉辦新書分享會，她透露今年8月就完成乳房重建最後一道程序，只需要再每半年定期追蹤一次，「醫生很委婉告訴我，要當自己是正常人過生活。」前陣子她和老公衛斯理帶家人一起去沖繩度假，她還穿上泳裝大拍性感美照，重拾自信與快樂。

朱芯儀透露，住院期間重感冒，咳出來的痰都是綠色的：「那時候呼吸很困難，感冒症狀很嚴重，身體很痛，一度以為自己呼吸不到空氣，在醫院住的那幾天很絕望。」她決定在書裡公開自己的光頭照片，她說其實有掙扎過：「我想了很久，最後才決定公開光頭照，因為怕被媒體拍到後，標會下的很驚悚，所以想說自己公開，但還好大家都對我很好，沒有下標太誇張。」

她透露正值青春期的大兒子對美醜開始有意識，曾跟她說：「沒戴假髮不要來學校找我」，讓她有點小難過，但自己頭髮長的快又茂密，目前只是過渡期，「我那時候的興趣就是買假髮，然後我老公還會戴假髮跟我在家裡玩角色扮演」。不過朱芯儀也強調大兒子表達愛是行動派，去買菜大兒子會搶著提重物。

先前朱芯儀傳出罵老公衛斯理的新聞，她解釋其實人有時候是很壓抑的生物：「我們看起來很開朗，其實都是在迎合別人，生活中就是不斷在迎合別人，就會有很多不舒服是很難去消化的，而且講出來有時候不一定能被理解，我覺得如何讓自己不要這麼壓抑，這是我生病後覺得自己要面對的問題，我也很怕被冠上問題很多的標籤。」

而近期新北市幼兒園接連爆出虐童案件，朱芯儀表示，自己完全不敢看那些新聞：「我連討論都不敢討論，自己當父母真的無法想像這些事情，我平常會問小孩學校發生的事情，但他們很常答非所問，可是看小孩的精、氣、神都很好，所以應該是沒問題吧！」至於拍戲計畫，朱芯儀表示目前沒有，但希望再瘦一點希望有人能邀請她：「我在生病前有劇本邀約，但我覺得太長時間的不行，客串可以啦！歡迎大家找我客串，我可以頭套入鏡。」