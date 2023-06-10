龍舟賽事是每年端午節重頭戲，高市府運發局舉辦的「2023高雄愛河端午龍舟嘉年華」將在6月22至24日在愛河水域熱鬧登場，高雄市長陳其邁特別於10日上午到愛河音樂館前遵循古禮參加龍舟點睛祈福儀式，並在賽前向議會隊嗆聲，稱市府隊有「祕密武器」，屆時比賽要給議會隊好看，讓現場笑聲不斷。

「議會隊VS市府隊」是今年高雄龍舟賽一大亮點，因為這是有史以來首度議會隊對陣市府隊，議會隊及市府隊早已在賽前隔空放話，雙方互相嗆聲，近期2隊人馬多次組團訓練，就是要在以賽當天全力搶勝，這也掀一波討論，讓各界都相當期待當天的比賽狀況。

高市府運發局舉辦的「2023高雄愛河端午龍舟嘉年華」將在6月22至24日在愛河水域熱鬧登場，高雄市長陳其邁特別於10日上午到愛河音樂館前遵循古禮參加龍舟點睛祈福儀式，並在賽前向議會隊嗆聲。（洪浩軒攝）

陳其邁10日出席龍舟點睛祈福儀式，祈求龍舟賽當天活動順利平安、風調雨順，高雄市議會副議長曾俊傑也率領議會團隊成員李喬如、陳麗珍、李雅慧、張博洋、黃文益等人到場祈福，現場由高雄關帝廟依古禮敕水灑淨、朝禮聖號、三獻禮、宣讀文疏、靈章敕筆。

高市府運發局舉辦的「2023高雄愛河端午龍舟嘉年華」將在6月22至24日在愛河水域熱鬧登場，高雄市長陳其邁特別於10日上午到愛河音樂館前遵循古禮參加龍舟點睛祈福儀式，並在賽前向議會隊嗆聲。（洪浩軒攝）

陳其邁致詞時表示，今年龍舟賽報名隊伍數將近130隊，各隊伍一同爭奪百萬元獎金，市府今年也組成首長隊要和議會隊進行友誼表演賽，最近市府隊已持續展開祕密集訓，並向議會隊下戰帖，「議會隊要加油，因為市府隊有祕密武器，端午節見真章，邀請全台要看議會隊輸給市府隊的民眾一定要來高雄」。隨後陳其邁又開玩笑補上一句「議會不會就此刪預算吧？」讓全場哄堂大笑。

高市府運發局舉辦的「2023高雄愛河端午龍舟嘉年華」將在6月22至24日在愛河水域熱鬧登場，高雄市長陳其邁特別於10日上午到愛河音樂館前遵循古禮參加龍舟點睛祈福儀式，並在賽前向議會隊嗆聲。（洪浩軒攝）

高市府運發局長侯尊堯表示，今年龍舟賽事包括日台交流協會、西雅圖姐妹市、香港龍舟隊、中山大學外籍生、高科大外籍生、文藻外籍生都報名參賽，讓傳統的龍舟賽「很國際」，另外也提供新住民隊伍、身障隊伍、長青隊伍等參賽獎金，希望讓龍舟成為全民運動，也讓大家在端午節齊聚高雄愛河「划槳搏感情」。