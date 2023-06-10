味全龍9日宣布簽下自主培訓的前旅美投手林鋅杰，從3位數110號換成77號兩位數正式球員號碼，讓他感到既緊張又興奮，「這是自己等了很久的結果，7就是lucky的數字，希望有2倍的幸運。」

林鋅杰2018年加入美職費城人隊，2021年遭到釋出，回台後加入新北成棒隊，去年報名中職選秀未獲青睞，不過與龍隊達成共識，以自主培訓身分繼續拚戰職棒夢。

近期林鋅杰逐漸找回昔日狀態，在6日未來之星對抗賽面對台南市成棒隊中測到153公里球速，距離追平生涯最速只差1公里，好表現也讓他獲得一紙正式合約，穿上龍隊77號球衣。

林鋅杰坦言，簽下正式合約是緊張又興奮，「這是我想要的結果，也等了滿久的。」他表示，今年春訓時表現起伏太大，控球時好時壞、不穩定，因此花了更多時間去修正投球機制，也讓他跟隨李超腳步轉正。

目前教練團尚未告知他一軍定位，但應該會是以先發做調整，林鋅杰也希望在近期球隊洋投只剩1人的情況下，能分擔本土先發任務。

總教練葉君璋也表示，一直有在觀察林鋅杰的表現，有看到他越來越好的趨勢，「他現在球速也回來了，均速也越來越好，代表他的穩定性有慢慢回來。」

龍隊原定明天由伍鐸先發，但他肩傷恢復不及先下二軍，先發空缺由吳俊杰補上，球隊也會看機會安排林鋅杰出賽，葉總說：「就算他明天沒有投，上半季也會有機會。」